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Звезда «Игры престолов» сделала татуировку в память о погибшей собаке

Так актриса Софи Тернер пытается пережить горе от потери питомца.

Звезда «Игры престолов» сделала татуировку в память о погибшей собаке
Софи Тернер скорбит по своему питомцу. Фото: globallookpress.com

Британская актриса Софи Тернер, известная всему миру по роли Сансы Старк в «Игре престолов», сделала новую татуировку: такую же, как и у ее мужа — клавишника группы Jonas Brothers Джо Джонаса. Оба супруга запечатлели на теле мордочку их погибшей собаки Уолдо. Музыкант опубликовал снимок со своей татуировкой на личной странице в Instagram, актриса — только в «сториз».

Западные СМИ сообщают, что питомец звездной пары погиб 24 июля во время прогулки по Нью-Йорку. Животное вырвалось из рук своей хозяйки и выбежало на дорогу, где попало под колеса автомобиля. Еще живого малыша доставили в клинику, но помочь ему не удалось. Тернер и Джонас так сильно скорбят о своим маленьком друге, что им даже потребовалась помощь психотерапевта. У них, кстати, осталась еще одна собака — породы аляскинский кли-кай.

Напомним, после «Игры престолов» Софи должна была блеснуть в кино-франшизе о мутантах «Люди Икс», но фильмы про супергероев с ее участием не имели большого успеха.

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Звезда «Игры престолов» сделала татуировку в память о погибшей собаке
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