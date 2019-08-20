Три откровенных образа: Гагарина предложила выбрать лучший купальник

Пока не постоянные в своих вкусах коллеги-звезды Полины Гагариной путешествуют летом по всем странам мира, она верна любимой Греции.

Практически весь летний сезон певица провела на Крите, загорая, наслаждаясь морем, солнцем и средиземноморской кухней. Недавно Гагарина сообщила на своей странице в соцсети, что вскоре собирается возвращаться домой, в Москву и под конец отдыха решила устроить финальный «выход» в купальниках, опубликовав свои лучшие пляжные образы в бикини.

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На одном из них на певице полосатый раздельный купальник в продольную полоску с завязками на бедрах и на груди. Имидж Полина дополнила черной стильной головной повязкой.

На другом фото звезда появилась в оригинальной модели с лифом-топом и контрастной шнуровкой на груди.

Третий купальник цвета морской волны с оборками и без бретелей Полина также «разбавила» головной повязкой по цвету в тон купальнику.

«Выбираем купальники. Какой вам больше нравится?», — задала вопрос подписчикам певица в Instagram. В результате всеобщего голосования победил купальник на шнуровке.