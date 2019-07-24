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Гагарина выбрала сорочку с леопардовым принтом для прогулок по Стокгольму

Трендовое платье певицы оценил Николай Басков.

Гагарина выбрала сорочку с леопардовым принтом для прогулок по Стокгольму
Полина Гагарина. Фото: globallookpress

У Полины Гагариной вышел насыщенный июль. В начале месяца певица вместе с мужем несколько дней провела в Париже. После супруги полетели с детьми в любимую Грецию и провели там две с половиной недели. Гагарина решила продолжить отпуск. Теперь певица разгуливает по улочкам Стокгольма.

Звезда наслаждается погожими деньками. В Швеции погода оказалась теплее, чем в России. «Доброе утро из жаркого Стокгольма. Здесь 28! Привезём в Москву лето! Обещаю», — написала Полина Гагарина в Instagram.

Для прогулок по городу певица выбрала платье-сорочку с леопардовым принтом. Звезде удалось сочетать в одном образе сразу два тренда этого лета. В комментариях Николай Басков смайликами дал понять, что Полине Гагариной очень идет наряд.

На стройной фигуре певицы любая одежда смотрится отлично. Наверное, поэтому Гагарина не отказывает себе в еде. Во время отдыха в Греции звезда ела столько вкусного, что ей пришлось скрывать живот под одеждой. Завтрак в Стокгольме тоже оказался сытным. Полина Гагарина отдала предпочтение круассанам, бекону, нескольким видам сыра и мясной нарезке.

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звездный стильПлатья-сорочкиПолина ГагаринаСтокгольм

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Гагарина выбрала сорочку с леопардовым принтом для прогулок по Стокгольму
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