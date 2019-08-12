Гагарина назвала двойняшек Пугачевой и Галкина «фантастическими»

Выпускница «Фабрики звезд» Полина Гагарина не оставила без внимания свежий видеоролик на личной страничке Максима Галкина в Instagram. Ранее шоумен опубликовал новые кадры, показав, как его 5-летняя дочка беседует с братом о йоге. Маленькая Лиза поделилась с Гарри своим очередным увлечением.

«Лиза, а что ты делаешь?!», — обратился к сестренке сын шоумена. «Я йогой занимаюсь, надо поймать свет!! Дай мне сосредоточиться, Гарик», — осадила брата Лиза.

Супруга звездного фотографа Дмитрия Исхакова — Полина Гагарина — похвалила двойняшек Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые не тушуются перед камерой.

«Какие же они фантастические! Индиго не меньше», — добавила певица.

К слову, 5-летняя Лиза не ощущает никакого стеснения и на модном дефиле. Так, малышка уже появлялась на показе Галины Юдашкиной, представив на подиуме наряды из новой детской коллекции модельера. Супруг Аллы Борисовны не скрывает: он не видит смысла скрывать своих детей от поклонников и прессы. Учитывая, что их снимки уже появлялись на первых полосах изданий светской хроники.