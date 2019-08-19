Хмельницкая назвала «диким цветочком» дочь от Кеосаяна

И после развода экс-супруги видятся на семейных праздниках и светских вечеринках.

В июне младшей дочери Алены Хмельницкой — Ксении — исполнилось девять лет. Малышка появилась на свет в 2010 году. А спустя четыре года ее родители подали на развод. Однако, несмотря на это, экс-супруги до сих пор видятся на семейных праздниках и светских вечеринках. Так, Тигран Кеосаян вместе с нынешней возлюбленной журналисткой Маргаритой Симоньян побывал на детской вечеринке маленькой Ксюши, поздравив ее маму букетом цветов.

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Как и актриса из сериала «Бедная Настя» 41-летняя Екатерина Климова, которая нашла общий язык с возлюбленной первого мужа — ювелира Ильи Хорошилова, Алена Хмельницкая подружилась с избранницей Кеосаяна. Актриса уверяет, что Маргарита очень умная женщина. Экс-супруга режиссера не сомневается: Симоньян сможет составить счастье Тиграну.

На личной страничке в Instagram Алена Хмельницкая опубликовала свежее фото младшей дочери. В кадре Ксения запечатлена с букетом алых роз.

«Мой главный, дикий цветочек!! Ксюшон под кустом», — отметила актриса.

У Алены Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна также есть старшая дочь — 24-летняя Александра. Девушка училась в Нью-Йоркском университете.