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41-летняя Климова в военной форме поделилась кадром со съёмок

Экс-супруга Гелы Месхи снимается в четвертом сезоне сериала «По законам военного времени».

41-летняя Климова в военной форме поделилась кадром со съёмок
Екатерина Климова (Фото: Instagram.com/klimovagram)

41-летняя Екатерина Климова сама ведет личный блог в профиле Instagram. Знаменитость не только делится с подписчиками творческими планами, рассказывая им о репетициях и съемках, но и публикует свежие фото- и видеоотчёты своих путешествий. По словам Екатерины, чаще всего она ездит в отпуск со старшими детьми: 17-летней Елизаветой, 12-летним Матвеем и 10-летним Корнеем. Актриса не скрывает: ее младшая дочь — трехлетняя Белла, уже обзавелась своим чемоданчиком. Девочка с нетерпением ждет того момента, когда мама возьмет ее с собой в поездку. Экс-супруга Гелы Месхи не решается везти малышку за границу, считая, что она еще слишком мала.

Екатерина Климова снимается в четвертом сезоне сериала «По законам военного времени» (Фото: Instagram.com/klimovagram)

Появление детей не помешало актрисе построить успешную карьеру, как в театре, так и на ТВ. По словам Екатерины, она проснулась знаменитой после роли в исторической теленовелле «Бедная Настя». В ленте Климова снялась вместе Даниилом Страховым, Антоном Макарским, Петром Красиловым, Еленой Кориковой, Анной Горшковой, Ольгой Остроумовой и Эммануилом Виторганом.

Вместо августовского отпуска актриса приступила к съемкам в четвертом сезоне сериала «По законам военного времени». В Stories Екатерина опубликовала кадр со съемочной площадки, примерив военную форму. В одном из интервью Климова призналась, что, когда она отправляется на гастроли или киноэкспедиции, то о младших детях заботиться Елизавета. Актриса сохранила теплые дружеские отношения с отцом старшей дочери — ювелиром Ильей Хорошиловым.

Бывший муж Екатерины Климовой сделал предложение руки и сердца Елене Бирюковой (Фото: Globallookpress.com)

К слову, первый муж Екатерины намеревается официально оформить брак с нынешней избранницей Еленой Бирюковой, у пары есть общий ребенок. Сама Климова сумела найти общий язык и с возлюбленной экс-супруга.

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Гела МесхиЕкатерина КлимоваЕлена БирюковаЗвездные детиИгорь ПетренкоИлья Хорошилов

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41-летняя Климова в военной форме поделилась кадром со съёмок
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