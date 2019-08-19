ЗВЕЗДЫ

Не узнать: Маша Распутина поделилась архивным фото

На снимке певице не больше 30 лет.

Не узнать: Маша Распутина поделилась архивным фото
Маша Распутина/globallookpress.com

55-летняя певица Маша Распутина поделилась в своем Instagram фотографией, которую делали к выпуску пластинки «Я родилась в Сибири». Судя по всему, на фото звезде не более 30 лет.

«Я родилась в Сибири» — второй альбом Распутиной, вышел он в 1994 году. Чуть раньше она дебютировала в популярной тогда программе «Песня года». В то время многие артисты пытались выйти на западный рынок, поэтому изначально пластинку Маша назвала по-английски Was Born in Siberia. Но как-то это название не прижилось, а покорение Запада так и осталось мечтой эпатажной звезды, хотя эмигранты из США были покорены необычным образом русской вокалистки.

Впрочем, неординарный голос с характерной хрипотцой и ноги от ушей покорили тогда сердца многих. И, хотя артистка на тот момент сильно отличалась от коллег, ее образ не был настолько экстравагантным, как сейчас.

Естественная линия губ и носа, красивый взгляд — певица выглядела царственно. Фото 25-летней давности Маша выставила в Сети не без гордости, назвав его «легендарным».

В настоящее время звезда 90-х пытается возродить былую популярность, заключив контракт с композитором Игорем Матетой. Он сотрудничает с такими артистами, как Басков, Киркоров, Ярослав Евдокимов и Лада Дэнс.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

архивное фотоархивное фото звездМария РаспутинаМаша РаспутинаПевица

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Не узнать: Маша Распутина поделилась архивным фото
Интересно?
Поделись с друзьями: