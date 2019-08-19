Не узнать: Маша Распутина поделилась архивным фото

На снимке певице не больше 30 лет.

55-летняя певица Маша Распутина поделилась в своем Instagram фотографией, которую делали к выпуску пластинки «Я родилась в Сибири». Судя по всему, на фото звезде не более 30 лет.

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«Я родилась в Сибири» — второй альбом Распутиной, вышел он в 1994 году. Чуть раньше она дебютировала в популярной тогда программе «Песня года». В то время многие артисты пытались выйти на западный рынок, поэтому изначально пластинку Маша назвала по-английски Was Born in Siberia. Но как-то это название не прижилось, а покорение Запада так и осталось мечтой эпатажной звезды, хотя эмигранты из США были покорены необычным образом русской вокалистки.

Впрочем, неординарный голос с характерной хрипотцой и ноги от ушей покорили тогда сердца многих. И, хотя артистка на тот момент сильно отличалась от коллег, ее образ не был настолько экстравагантным, как сейчас.

Естественная линия губ и носа, красивый взгляд — певица выглядела царственно. Фото 25-летней давности Маша выставила в Сети не без гордости, назвав его «легендарным».

В настоящее время звезда 90-х пытается возродить былую популярность, заключив контракт с композитором Игорем Матетой. Он сотрудничает с такими артистами, как Басков, Киркоров, Ярослав Евдокимов и Лада Дэнс.