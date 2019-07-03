Похудевшая Маша Распутина стала выглядеть моложе своих лет

В середине мая Маша Распутина отметила 55-летний юбилей. Многие поклонники отмечают, что певица прекрасно выглядит для своего возраста. А все дело в том, что за последние годы артистка значительно похудела и заставляла сбросить вес своего мужа за компанию. Певица даже выставила супруга из дома, требуя прийти в форму.

Кроме того, в 2015 году звезда российской эстрады кардинально сменила имидж. Вместо откровенных нарядов она стала носить более элегантные платья и костюмы.

В этот раз Распутина поделилась на своей странице в соцсети Instagram новым селфи, на котором артистка запечатлела себя с пышной укладкой и ярким макияжем.

Многие поклонники отметили, что Маша выглядит невероятно молодой и свежей. Подписчики сделали певице множество комплиментов.

больше по теме Маша Распутина возобновляет сотрудничество с композитором Игорем Матетой По словам исполнительницы, в недалеком будущем можно ждать совместные хиты.

«Маша молода не по годам», «Красивый оттенок волос!!»!, «Хороша!», «Такая красоточка! Никого не слушайте», «Богиня!», «Прям лет 20! Хороший ракурс!», «Маша как всегда на высоте!!», – восхищенно отметили поклонники в комментариях.