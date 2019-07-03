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Похудевшая Маша Распутина стала выглядеть моложе своих лет

55-летняя звезда поделилась новым селфи.

Похудевшая Маша Распутина стала выглядеть моложе своих лет
Маша Распутина / Global look press

В середине мая Маша Распутина отметила 55-летний юбилей. Многие поклонники отмечают, что певица прекрасно выглядит для своего возраста. А все дело в том, что за последние годы артистка значительно похудела и заставляла сбросить вес своего мужа за компанию. Певица даже выставила супруга из дома, требуя прийти в форму.

Кроме того, в 2015 году звезда российской эстрады кардинально сменила имидж. Вместо откровенных нарядов она стала носить более элегантные платья и костюмы.

В этот раз Распутина поделилась на своей странице в соцсети Instagram новым селфи, на котором артистка запечатлела себя с пышной укладкой и ярким макияжем.

Многие поклонники отметили, что Маша выглядит невероятно молодой и свежей. Подписчики сделали певице множество комплиментов.

Комментарии
Комментарии / www.instagram.com/masharasputina_official/

«Маша молода не по годам», «Красивый оттенок волос!!»!, «Хороша!», «Такая красоточка! Никого не слушайте», «Богиня!», «Прям лет 20! Хороший ракурс!», «Маша как всегда на высоте!!», – восхищенно отметили поклонники в комментариях.

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Похудевшая Маша Распутина стала выглядеть моложе своих лет
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