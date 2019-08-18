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Сати Казанова отметилась в черном купальнике с высокой талией

Фотография была сделана во время отпуска певицы в Греции. Образ она дополнила желтым платьем.

Сати Казанова отметилась в черном купальнике с высокой талией
Сати Казанова Фото: globallookpress.com

Певица Сати Казанова отличается утонченным стилем и в любой ситуации старается выглядеть женственно, будь то повседневная прогулка или выход на красную ковровую дорожку. По ее мнению, одно из правил, действительно, хорошей жены, иметь гардероб с большим количеством платьев.

Недавно исполнительница вернулась домой из Греции. В отпуске даже для отдыха у бассейна она выбирала элегантные наряды. Один из них знаменитость накануне продемонстрировала в блоге, опубликовав свежее фото. На снимке певица предстала в черном купальнике с высокой талией и желтом пляжном платье, сыграв на контрасте цветов. Наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру 36-летней артистки.

«Похоже, я научилась отдыхать», — поделилась с поклонниками певица.

Пройти мимо солнечного снимка пользователи Сети не смогли и одарили Сати Казанову комплиментами.

Сати Казанова в купальнике. Фото
Скриншот: https://www.instagram.com/p/B1Tv4vooYBZ/

Напомним, бывшая солистка группы «Фабрика» в 2017 году вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Поклонники ожидали, что избранником Казановой станет коллега по сцене. Однако Сати заявила, что никогда не хотела замуж за артиста.

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Сати Казанова отметилась в черном купальнике с высокой талией
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