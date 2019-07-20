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Казанова выразила свое восхищение Катамадзе в Юрмале

Певица заявила, что это одна из ее любимых исполнительниц.

Казанова выразила свое восхищение Катамадзе в Юрмале
Казановой нравится творчество Катамадзе/globallookpress.com

Певица Сати Казанова, приехавшая в латвийскую Юрмалу на музыкальный фестиваль «Рандеву», который устраивает уже много лет Лайма Вайкуле, в сторис Instagram выразила свое восхищение пением грузинской исполнительницы Нино Катамадзе. Она заявила, что это одна из ее любимых певиц и она восхищена ее творчеством.

Нино Катамадзе
Казанова в восторге от творчества Катамадзе/instagram.com/satikazanova/

Отметим, что в этом году Нино Катамадзе стала специальным гостем фестиваля «Рандеву» в Юрмале. Приглашение ей сделала лично Лайма Вайкуле. На фестивале она будет петь в течение двух дней — 19 и 20 июля.

Ранее Катамадзе заявила, что она полностью солидарна с протестующими в Грузии и больше никогда не станет выступать в России. После этого многие раскритиковали звезду. В данный момент композиции Катамадзе под запретом в России. Так, на территории РФ ее синглы и альбомы недоступны ни в iTunes, ни во «ВКонтакте». Удалены они также из Google Play Music и «Яндекс. Музыки».

Фестиваль «Рандеву» в этом году посетила звездная пара из России – певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин. Правда, были они или нет на выступлении Нино Катамадзе неизвестно.

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Тэги:

Алла ПугачеваЛайма ВайкулеМаксим ГалкинНино КатамадзеСати Казанова

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Казанова выразила свое восхищение Катамадзе в Юрмале
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