«Думаю о тебе»: 20-летняя дочь Уокера обнародовала архивное фото отца

После долгого молчания в Сети модель Мидоу Рэйн Уокер вновь начала вести свой блог.

Дочь погибшего Пола Уокера Мидоу Рэйн Уокер поделилась с поклонниками в блоге архивным фото отца. На солнечном снимке изображен улыбающийся актер, который наслаждается купанием в водоеме, в компании большой свиньи.

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20-летняя модель не стала писать большой пост и опубликовала всего лишь одну фразу: «Думаю о тебе». На фото отреагировали коллеги Уокера по картине «Форсаж», среди которых Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон и другие.

«Мне нравится это фото»; «Никогда не видел этот кадр», — высказались актеры.

На аккаунт дочери Уокера в социальной сети подписано 1,6 миллиона человек. При этом в профиле лишь несколько фотографий. До недавнего времени модель и вовсе молчала в течение года в Сети.

Звезда фильмов «Форсаж» Пол Уокер трагически погиб осенью 2013 года. Он возвращался вместе с другом с благотворительного фестиваля на машине. В пути актер потерял контроль над ситуацией и врезался в столб. Спустя пять лет компания Paramount Network сделала документальный фильм под названием «Я – Пол Уокер».

Напомним, новый «Форсаж» должен выйти на экраны в будущем году. Ранее Вин Дизель представил команду актеров в блоге.