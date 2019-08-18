ЗВЕЗДЫ

«Думаю о тебе»: 20-летняя дочь Уокера обнародовала архивное фото отца

После долгого молчания в Сети модель Мидоу Рэйн Уокер вновь начала вести свой блог.

«Думаю о тебе»: 20-летняя дочь Уокера обнародовала архивное фото отца
Мидоу Рэйн Уокер Фото: https://www.instagram.com/p/B1O39h4DGtW/

Дочь погибшего Пола Уокера Мидоу Рэйн Уокер поделилась с поклонниками в блоге архивным фото отца. На солнечном снимке изображен улыбающийся актер, который наслаждается купанием в водоеме, в компании большой свиньи.

20-летняя модель не стала писать большой пост и опубликовала всего лишь одну фразу: «Думаю о тебе». На фото отреагировали коллеги Уокера по картине «Форсаж», среди которых Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон и другие.

«Мне нравится это фото»; «Никогда не видел этот кадр», — высказались актеры.

На аккаунт дочери Уокера в социальной сети подписано 1,6 миллиона человек. При этом в профиле лишь несколько фотографий. До недавнего времени модель и вовсе молчала в течение года в Сети.

Звезда фильмов «Форсаж» Пол Уокер трагически погиб осенью 2013 года. Он возвращался вместе с другом с благотворительного фестиваля на машине. В пути актер потерял контроль над ситуацией и врезался в столб. Спустя пять лет компания Paramount Network сделала документальный фильм под названием «Я – Пол Уокер».

Напомним, новый «Форсаж» должен выйти на экраны в будущем году. Ранее Вин Дизель представил команду актеров в блоге.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Форсаж»Вин ДизельПол Уокер

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Думаю о тебе»: 20-летняя дочь Уокера обнародовала архивное фото отца
Интересно?
Поделись с друзьями: