Вин Дизель представил команду нового «Форсажа»

Снимки появились в Сети по случаю дня рождения одной из актрис.

Поклонники серии фильмов «Форсаж» ждут премьеры очередной части, на этот раз девятой. Она выйдет на экраны лишь весной будущего года. О картине сейчас известно немного.

На днях Вин Дизель представил команду будущего блокбастера. Снимок с актерами появился в официальном аккаунте «Форсажа» в социальной сети twitter. На нем изображены Тайриз Гибсон, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Лудакрис, Джон Сина и Мишель Родригес.

Фотосессию устроили в честь дня рождения последней. Трогательное видео с праздничным тортом еще появилось в блоге Вина Дизеля. Ранее также сообщалось, что в новом «Форсаже» снимутся актрисы Шарлиз Терон и Хелен Миррен, которые уже принимали участие в проекте.

Напомним, время премьеры фильма сдвинули. Сначала планировали ее на апрель будущего года, а затем назвали уже новую дату – конец мая. Предыдущая часть вышла на широкие экраны в 2017-м и стала одной из наиболее успешных за всю историю франшизы. Ее создатели заработали на прокате более 1,2 миллиарда долларов.