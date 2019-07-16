Дочь погибшего Пола Уокера впервые за год поучаствовала в фотосессии

Поклонники легендарного боевика «Форсаж» с нетерпением ждут выхода нового фильма экшн-саги, которая скоро появится на экранах. К сожалению, без любимого многими актера Пола Уокера.

Его 20-летняя дочь Мидоу не делала публикаций в соцсетях больше года, но теперь прервала молчание и опубликовала несколько снимков из своей новой фотосессии, автор — фотограф Хейди Стейтон.

Фотосессия сделана практически в черно-белых тонах — волосы Мидоу собраны в высокий хвост, на лице легкий макияж, в ушах — серьги-кольца. Сначала она позирует в белой рубашке с глубоким вырезом, следом в белой майке и черных брюках.

«Привет», — коротко написала девушка в Instagram.

Подписчики Мидоу тут же отметили ее светлый взгляд и естественную красоту. Не ускользнули от их внимания ее ярко выраженные голубые глаза, напомнившие многим взгляд ее отца.

Напомним, Пол Уокер погиб 30 ноября 2013 года в ДТП, за рулем красного Porsche Carrera GT сидел его друг Роджер Родас. Машина врезалась в фонарный столб и стоящее рядом дерево и сразу загорелась.