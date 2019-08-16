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Мастерица на все руки: Лолита сделала фигурную стрижку дерева

Певица отвлеклась перед ударным творческим рывком, пообещав выпустить новый альбом и клипы.

Мастерица на все руки: Лолита сделала фигурную стрижку дерева
Лолита/instagram.com/lolitamilyavskaya/

Лолита Милявская на своей странице в Instagram опубликовала новое видео. Оно посвящено фигурной стрижке дерева стареньким секатором, которым ловко управляется сама певица. Результатом кропотливой работы знаменитости стал ленточный вид дерева. Не Пикассо, но впечатляет.

А в посте звезда поведала, что решила полностью перезагрузить мозг. За последнее время она специально не заходила в интернет, лишь прослушивала песни, которые ей присылают на почту.
Не выкладывала она посты про пожары, тихо порадовалась мастерству летчиков, посадивших самолету на кукурузном поле.

По признанию певицы, ей было нужно время, «чтобы собрать себя в кучу», а лучше взаимодействия с землей ей ничего не помогает. Когда все время занят, то все негативные мысли не достают, и вечером спокойно засыпаешь под дурацкую комедию.

В результате, певица задумалась «о съемках клипов и выпуске мини-альбома».

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Мастерица на все руки: Лолита сделала фигурную стрижку дерева
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