Виктория Боня опоздала на самолет по собственной нерасторопности

Пользователи Сети еще не забыли казус Виктории Бони в Таиланде, когда она рассказала подписчикам своего блога об отдыхе в шикарном отеле, а дочь Анджела предательски заявила, что они в нем вовсе не живут. На сей раз модель умудрилась просидеть пять часов в аэропорту испанского города Марбелья, ожидая вылета, и, в конце концов, опоздать на самолет.

Звезда «Дома-2» обожает каждый свой шаг показывать в сторис Instagram, так произошло и на этот раз. Вначале Боня вальяжно ехала в такси в аэропорт, поедая взятую с собой ягоду. Звезда неожиданно вспомнила свое простое прошлое, когда могла себе позволить брать фрукты голыми руками, без приборов.

В машине она решила повторить подвиг. Подхватив ежевику, Виктория важно произнесла: «В детстве мы ели вот также чернику, а потом все пальцы и рот были черными». Судя по всему, названия ягод селебрити слегка забыла.

В аэропорту Боня долго бродила, периодически включая камеру и жалуясь подписчикам, что самолет задерживается, а посадки все нет. В итоге, через несколько часов ожидания, Виктория сообщила подписчикам: «Я запуталась, они говорили на сколько часов откладывают рейс, а я подумала, что к этому времени сообщат номер гейта. В итоге я пропустила свой самолет».