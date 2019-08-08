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Виктория Боня опоздала на самолет по собственной нерасторопности

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» провела пять часов в аэропорту испанской Марбельи.

Виктория Боня опоздала на самолет по собственной нерасторопности
Виктория Боня/globallookpress.com

Пользователи Сети еще не забыли казус Виктории Бони в Таиланде, когда она рассказала подписчикам своего блога об отдыхе в шикарном отеле, а дочь Анджела предательски заявила, что они в нем вовсе не живут. На сей раз модель умудрилась просидеть пять часов в аэропорту испанского города Марбелья, ожидая вылета, и, в конце концов, опоздать на самолет.

Звезда «Дома-2» обожает каждый свой шаг показывать в сторис Instagram, так произошло и на этот раз. Вначале Боня вальяжно ехала в такси в аэропорт, поедая взятую с собой ягоду. Звезда неожиданно вспомнила свое простое прошлое, когда могла себе позволить брать фрукты голыми руками, без приборов.

В машине она решила повторить подвиг. Подхватив ежевику, Виктория важно произнесла: «В детстве мы ели вот также чернику, а потом все пальцы и рот были черными». Судя по всему, названия ягод селебрити слегка забыла.

Виктория Боня. Фото
Виктория Боня /скриншот видео instagram.com/victoriabonya/?hl=ru

В аэропорту Боня долго бродила, периодически включая камеру и жалуясь подписчикам, что самолет задерживается, а посадки все нет. В итоге, через несколько часов ожидания, Виктория сообщила подписчикам: «Я запуталась, они говорили на сколько часов откладывают рейс, а я подумала, что к этому времени сообщат номер гейта. В итоге я пропустила свой самолет».

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Виктория Боня опоздала на самолет по собственной нерасторопности
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