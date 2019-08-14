Возлюбленная экс-мужа Лорак впервые прокомментировала его развод

Модель заявила, что начала встречаться с Муратом Налчаджиоглу уже после его разрыва с певицей.

Модель Самия Ахметова дала первый комментарий СМИ о своем вмешательстве в звездную семью певицы Ани Лорак и предпринимателя Мурата Налчаджиоглу. Певица и ее избранник развелись через 10 лет брака и появления на свет дочери Софии, которой на данный момент 8 лет.

В том, что внешне крепкий союз певицы и бизнесмена распался, люди тут же стали обвинять его новую возлюбленную – модель Самию Ахметову. Сайту ТСН она сообщила, что действительно встречается с Муратом уже около полугода, но не является причиной разлада в семье. По словам девушки, их отношения завязались уже после того, как Лорак развелась с мужем.

Напомним, на девушку обрушилась волна критики после того, как предприниматель разместил совместное фото с ней в Instagram. Люди ругали не только ее моральный облик, но и внешность, пытаясь защитить любимую певицу. И, кстати, совершенно напрасно, ведь Ани Лорак вовсе не страдает от одиночества, у нее появился новый бойфренд.