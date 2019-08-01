Лорак опубликовала новое стильное фото с возлюбленным

Ани Лорак наконец-то решилась залить в Сеть второй совместный снимок с новым возлюбленным Егором Глебом, саунд-продюсером Black Star. До этого слухи об их романе поддерживались лишь случайными видео и фото.

Напомним, ранее Егор выкладывал к себе в Instagram черно-белую фотографию, на которой он целовался с какой-то девушкой. По очертаниям трудно было понять, кто же является его возлюбленной. Тем не менее пытливые поклонники смогли это сделать, сопоставив страничку продюсера с блогом Лорак, где певица тоже разместила фото из той же студии в этот же день.

Певице, видимо, уже порядком надоела эта игра в прятки. И она решила открыто разместить у себя на странице совместное фото с Глебом. На сей раз 26-летний возлюбленный просто стоит за спиной у своей 40-летней подруги. Впрочем, по фото читается, что это не обычный рабочий момент. Девушка стоит перед зеркалом в гримерке в халатике и совместный снимок они делают явно специально. Возможно, это первый шаг к публичным отношениям.

Пост Ани Лорак решила никак не комментировать, отделавшись снимком. Впрочем, комментарии тут излишни.