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Муцениеце не постеснялась показать неидеальный пресс в бикини

Актриса наслаждается отдыхом с семьей в Испании.

Муцениеце не постеснялась показать неидеальный пресс в бикини
Агата Муцениеце. фото: instagram.com/agataagata/

Агата Муцениеце и Павел Прилучный со стороны кажутся идеальной парой. Однако сами супруги не скрывают, что их отношения — это ежедневный труд двух людей. Актриса не раз признавалась, что у ее мужа вспыльчивый и экспрессивный характер. Летом прошлого года они так поссорились, что решили жить раздельно, но в итоге выдержали лишь 10 дней в разлуке. После этого влюбленные снова стали жить душа в душу.

Этим летом они всей семьей отправились в отпуск. Агата делится снимками с побережья Испании. Пока Прилучный играет с детьми в бассейне, она релаксирует и загорает, а вечерами они обычно ходят в ресторан. Даже на отдыхе актриса выбирает стильные и элегантные наряды для появления на публике. Лишь 14 августа Муцениеце впервые за лето опубликовала фото в купальнике. В кадре она позирует в мини-бикини черного цвета с цветочным декором на лямках.

Девушка раньше могла похвастаться стальным прессом, но теперь он стал выглядеть не таким подтянутым. Это заметила и сама Агата, поэтому поспешила оправдаться.

«С сегодняшнего дня дала себе клятву — качать пресс — 100 раз в день, каждый день, даже саму себя заинтриговала. Сегодня сделала уже 50! Ааа даааа.. и планку по 3 минуты в день. А то тут все так вкусно и опасно», — написала артистка.

Однако поклонники отметили, что супруга Прилучного и так хорошо выглядит. Они считают, что она зря на себя наговаривает. «Милая Агата, вы и так красивая, вам это не надо», «Молодец! Так держать! Отличный пример! Буду вам равняться!», «У тебя и так всё хорошо, красивая фигура», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что у супругов подрастает шестилетний сын Тимофей и трехлетняя дочь Мия. Павел мечтает завести еще наследников, но его супруга к этому пока не готова.

 А вам нравится фигура 30-летней Муцениеце?

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Агата МуцениецеПрилучный и МуцениецеФото в купальнике

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Муцениеце не постеснялась показать неидеальный пресс в бикини
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