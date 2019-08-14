ЗВЕЗДЫ

Глюкозу высмеяли за яркий макияж на занятиях по йоге

Певица на новом снимке в Instagram продемонстрировала свою физическую форму.

Глюкозу высмеяли за яркий макияж на занятиях по йоге
Наталья Чистякова-Ионова. Фото: globallookpress.com

Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, не так давно положила конец слухам о разводе, которые около месяца тревожили общественность. Все началось с того, что певица перестала публиковать фото с мужем Александром Чистяковым, а затем сняла обручальное кольцо. Однако позже девушка дала понять, что носить украшение ей просто неудобно, да и разводиться она ни с кем не собирается.

Похоже, что Наталья решила разрядить обстановку. Она поделилась новым фото, на котором запечатлена во время занятия по йоге. В кадре певица позирует в белоснежном топе и лосинах стоя на одной ноге. Она буквально сплела свои руки и ноги между собой. Волосы артистка выпрямила, на лицо нанесла очень яркий макияж. «Баланс — присутствие нужного и отсутствие лишнего…», — написала Глюкоза.

Поклонники сразу обратили внимание на то, как сильно накрашена артистка. Одни ее раскритиковали, а другие посмеялись, считая, что девушка переусердствовала. «Я почему-то не могу с вечерним макияжем спортом заниматься, всегда удивляюсь как это могут люди?», «Да! Тут лишним кажется make-up, too heavy!», «Странно заниматься йогой при полном мэйкапе», «Ну и намарафетилась», — прокомментировали пост подписчики.

фото: instagram.com/glukozamusic/

Отметим, что в 33 года Наталья обладает стройной и подтянутой фигурой. Она делает все, чтобы поддерживать форму. Йогой певица занимается не первый год. Ко всему прочему, она следит за питанием, но не тщательно. «Нужно кушать хорошо, особенно дома. Дома должны быть самые полезные, самые хорошие продукты, так как в основном я кушаю дома», — отмечала артистка. А вот продукты с содержанием лактозы Чистякова-Ионова не употребляет, так как на нее аллергия у ее младшей дочери.

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Глюкозу высмеяли за яркий макияж на занятиях по йоге
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