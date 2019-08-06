Глюкоза и ее муж положили конец слухам о разводе

Глюкоза и ее супруг положили конец слухам о разводе, которые упорно не утихали на протяжении последних месяцев. Как выяснилось, расставаться пара и не собиралась.

Певица и ее избранник записали видео, которым поделилась в Telegram Ксения Собчак. Светская львица заинтриговала поклонников комментарием к записи: «Глюкоза с Сашей действительно разводятся. Ведь анонимные телеграм-каналы врать не будут».

На кадрах записи артистка говорит с мужем по видеосвязи. Поинтересовавшись для начала, как проходит его отдых с детьми в Испании, певица перешла к делу.

«А ты знаешь, что мы с тобой, оказывается, разводимся? Видимо, совсем скоро. Имущество будем делить! С детьми нам попроще – одного тебе, другого мне. И я тебе могу отдать попугая!» – с улыбкой заявила артистка.

Ее слова весьма удивили собеседника. Супруг Глюкозы, как выяснилось, и не подозревал о поднявшейся в прессе шумихе. Он заявил, что все имущество получит тот, кто «первым добежит до дома», и, судя по картинке на экране смартфона Глюкозы, пустился бежать. В процессе диалога становится ясно, что пара заранее решила разыграть забавную сценку.

Напомним, пересуды о разводе Натальи Чистяковой-Ионовой с бизнесменом Александром Чистяковым начались после того, как исполнительница перестала публиковать совместные снимки с ним в соцсетях. Кроме того, поклонники заметили, что певица не носит обручальное кольцо, сообщал портал Teleprogramma.pro.