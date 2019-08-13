Кудрявцева поделилась редким фото с 29-летним сыном Жаном

Лера Кудрявцева 9 августа отпраздновала первый день рождения дочери Марии. Как известно, она долго мечтала подарить ребенка молодому мужу Игорю Макарову и в итоге ее молитвы были услышаны. В честь знаменательного события супруги закатили вечеринку в гавайском стиле. Лица девочки они уже не скрывают. По мнению поклонников, годовалая малышка очень сильно похожа на свою маму.

«Эта булочка перевернула мою жизнь! Люблю, люблю, люблю! Будь счастлива, наша с папой принцесса», — написала Лера, опубликовав снимки с именинницей. Однако у телеведущей также есть сын от первого брака с барабанщиком «Ласкового мая» Сергеем Ленюком — Жан. Сейчас ему 29 лет. Он живет в гражданском браке с девушкой по имени Анастасия, которая в мае прошлого года родила ему сына Льва.

Наследник Кудрявцевой не публичный человек и редко выставляет фото в соцсетях. Однако телеведущей удалось запечатлеть его с годовалой сестренкой. На новом фото Жан приобнимает Марию, облаченную в зеленое платье и панамку. «Сын и дочь», — лаконично подписала кадр звезда. Поклонники пришли в восторг от трогательного фото. «Красивые какие», «Вот оно, счастье», «Отличное фото! Сын — взрослый и осознанный взгляд и доча — нежная и очаровательная!», «Сын — ваша копия», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что сын Леры окончил Российский экономический университет имени Плеханова, но долгое время не мог найти работу. В апреле 2018 года телеведущая помогла молодому человеку начать строить карьеру. Она порекомендовала его в один из телепроектов на должность продюсера.