Кудрявцева молчала два часа, узнав о смерти Вербер

Телеведущая напомнила людям о любви, которую нужно дарить своим близким каждый день.

Телеведущая Лера Кудрявцева по своему отреагировала на новость о смерти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер. Актриса призналась в Instagram, что, когда умирает кто-то из знакомых, она обычно впадает в ступор. В этот раз артистка замолчала на два часа — думала о смерти.

«Все умрем рано или поздно. Каждому свой срок. Любите жизнь сейчас, вот прям сейчас начните. Поцелуйте родителей, детей, супругов. Скажите доброе слово вот прям сейчас, — обратилась Валерия к своим подписчикам.

Напомним, светская львица Аллы Вербер ушла на 62-ом году жизни в одной из больниц Италии. Причем, трагедию ничего не предвещало — женщина не жаловалась на здоровье, ей неожиданно стало плохо после ужина. Медики констатировали обширный инфаркт и отказ внутренних органов, спровоцированные анафилактическим шоком.

Звезды российской эстрады и ТВ выражают соболезнования близким Вербер и вспоминают о ней, как о настоящем профессионале своего дела.

«Самое главное — любить свою профессию. Если тебе по-настоящему интересно то, чем занимаешься, ты постоянно держишь руку на пульсе. А моду я люблю, поэтому регулярно мониторю новых дизайнеров, стараюсь идти в ногу с молодежью, оттого и сама чувствую себя молодой», — говорила она в интервью журналу InStyle.

«Ушла Алла… Заботливая, веселая, талантливая, интересная, необычная…» — высказалась телеведущая Арина Шарапова.

«Дорогая Алла, ты всегда была значимой частью моей профессиональной и личной жизни. Прощай! Мои глубокие соболезнования твоей маме, твоей дочке, твоим внукам, твоей команде. И хотя я знаю, что это официально, я все равно почему-то надеюсь, что вот-вот на экране высветится твое имя, и ты скажешь, что на самом деле все хорошо», — добавила телеведущая Эвелина Хромченко.

Отметим, что Алла Вербер не только хорошо разбиралась в мире моды, но и давала советы, как одеваться женщинам.