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«Принцессе 1 годик»: Кудрявцева и Макаров отпраздновали день рождения дочки

Телеведущая нарядила именинницу в белое платье по особому случаю.

«Принцессе 1 годик»: Кудрявцева и Макаров отпраздновали день рождения дочки
Игорь Макаров и Лера Кудрявцева. фото: instagram.com/leratv/

Лера Кудрявцева долго не могла обрести счастье в личной жизни. Но в 2013 году она сочеталась браком с третьим мужем хоккеистом Игорем Макаровым. Телеведущая очень хотела подарить ему ребенка, и ее молитвы были услышаны.

В августе прошлого года на свет появилась их дочь Мария. Несмотря на слухи о том, что супруги прибегли к услугам суррогатного материнства, звезда телеэфира заверила, что родила сама.

С появлением наследницы 48-летняя Лера буквально расцвела. Она стала чаще выбираться в свет, много путешествовать. Не так давно, к примеру, блондинка посетила Париж, где преодолела страх и покаталась на карусели. Однако все свободное время телеведущая стремится проводить с дочкой, чье лицо она уже перестала скрывать. 9 августа малышке исполнился один годик. Макаров опубликовал ряд снимков с именинницей по этому случаю.

На кадрах Маша позировала в белом платье с вышивкой и поясом из жемчуга, ее голову украшала повязка с цветком, а на шее висел «гавайский» венок. Кроха с интересом трогала зайца из мастики на праздничном двухъярусном торте.

«Сегодня моей маленькой принцессе 1 годик», — написал супруг телеведущей.

Оказалось, что они устроили вечеринку в честь первого дня рождения дочки в гавайском стиле. Лера поделилась кадрами, на которых ее близкие веселятся в бассейне, а затем отправляются пить шампанское. Поклонники присоединились к поздравлениям. Они считают, что девочка растет копией своей мамы.

Кудрявцева. фото
Фото: instagram.com/leratv/

Напомним, что у Кудрявцевой также есть взрослый сын от первого брака Жан. Он живет в гражданском браке с девушкой по имени Анастасия, которая уже подарила телеведущей внука Льва.

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Звездные детиИгорь МакаровЛера Кудрявцева

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«Принцессе 1 годик»: Кудрявцева и Макаров отпраздновали день рождения дочки
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