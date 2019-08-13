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Чехова попросила подписчиков найти ей щенка породы корги

Анфиса ищет собаку необычного окраса.

Чехова попросила подписчиков найти ей щенка породы корги
Анфиса Чехова/instagram.com/achekhova/

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова ведет свою страницу в соцсети, рассказывая поклонникам буквально обо всем, что ее тревожит, волнует и радует. Так, благодаря очередному посту Чеховой ее подписчики узнали о желании Анфисы приобрести щенка породы корги, от которой Чехова в восторге.

На снимке телеведущая появилась в нарядном розовом платье до колен без рукавов с пуговицами по передней планке. В качестве аксессуаров Чехова подобрала серебристые босоножки на толстом черном каблуке и белую сумку в виде саквояжа на молнии. На поводке Анфиса держит очаровательного пса, который, как ни сложно догадаться, принадлежит породе корги.
«Хочу собаку породы корги. Но только не обычную, а с интересным окрасом. По форме нравится пемброк, по расцветке кардиган», — написала Чехова в подписи к снимку в Instagram.

Она также обратилась к подписчикам с просьбой помочь ей найти такого «зверя» и написать в комментариях о предложениях. Судя по активности поклонников, результат не заставит себя долго ждать.

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Анфиса ЧеховаПевицащенок

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Чехова попросила подписчиков найти ей щенка породы корги
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