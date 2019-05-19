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44-летняя Банщикова не стала скрывать морщинки на новом снимке

Актриса из сериала «Ищейка» поделилась в Instagram портретным фото.

44-летняя Банщикова не стала скрывать морщинки на новом снимке
Анна Банщикова (Фото: Instagram.com/banshikova_anna)

44-летняя Анна Банщикова опубликовала в Instagram свежее портретное фото. Актриса из сериала «Ищейка» не стала скрывать мимические возрастные изменения кожи лица, морщинки и так называемые «гусиные лапки» в уголках глаз, а также носогубные складки. Знаменитость нанесла легкий макияж: слегка подкрасив ресницы. Меньше чем за сутки новое фото актрисы оценили порядка 5 тысяч ее подписчиков.

«Вы очень обаятельная! Есть харизма и женственность! Оставайтесь всегда такой красивой!!», «Посмотрела свою ленту. Вы единственная, на кого смотришь и приятно!!Хорошие фотографии. Естественная, красивая женщина. Вам не нужно делать шпагаты, чтобы на Вас подписались, вам не нужны скандалы в СМИ», «Появились морщинки, но они вас так красят», «Вот так должна выглядеть женщина… Не нужно себя портить лишней краской, пытаясь скрыть какие-то возрастные изменения во внешности», — такие комментарии появились под свежим снимком Анны Банщиковой.

Актриса Анна Банщикова
Поклонники оценили свежий снимок Анны Банщиковой (Фото: Instagram.com/banshikova_anna)

Напомним, что ранее актриса публиковала свои фото с Мальдив, демонстрируя фигуру в купальнике. К слову, на этом же курорте отдыхала и балерина Анастасия Волочкова.

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Анна Банщикова
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44-летняя Банщикова не стала скрывать морщинки на новом снимке
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