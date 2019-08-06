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Директор Анны Банщиковой опроверг сообщения о разводе артистки

Супруг недавно навестил кинодиву на съемках в Геленджике.

Директор Анны Банщиковой опроверг сообщения о разводе артистки
Анна Банщикова не разводится с мужем. Фото: globallookpress.com

Сообщения о разводе Анны Банщиковой, накануне распространившиеся в прессе, не соответствуют действительности. Об этом сообщил директор звезды «Ищейки» Ян Трунцев.

По словам представителя кинодивы, она и ее супруг, адвокат Всеволод Шаханов, сохраняют хорошие отношения. А совсем недавно муж вместе с детьми приехал к артистке в Геленджик, где она занята сейчас на съемках фильма.

«Слухи распускают злые языки и завистники», – прокомментировал Трунцев.

Директор актрисы отметил, что фейком также являются слухи о Банщиковой и певце Максиме Леонидове. Сама она неоднократно заявляла об этом журналистам и больше не намерена повторяться, пишет Womanhit.ru.

Напомним, Анна и Всеволод вместе вот уже двенадцать лет, у пары подрастают двое общих сыновей и дочка Маша, которой исполнилось два года. За Леонидовым актриса была замужем ранее. Сообщалось, что певец расстался с Банщиковой, когда «застукал» ее с любовником в машине.

Что касается расставания с Шахановым, по слухам, конфликт в паре возник из-за крупной суммы денег, которые задолжал адвокат, сообщал портал Teleprogramma.pro.

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актрисаАнна БанщиковаАнна Банщикова последние новостиРазвод

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Директор Анны Банщиковой опроверг сообщения о разводе артистки
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