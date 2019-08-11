Активный отдых: Поплавская в отпуске в Турции пожарила рыбу на мангале

Актриса в восторге от каникул в Бодруме.

Известная актриса и телеведущая Яна Поплавская сейчас отдыхает в турецком Бодруме и делится со своими поклонниками эмоциями от природы, общения с людьми.

По признанию актрисы на отдыхе она много читает, бесконечно плавает, почти не вылезает из воды, гуляет на воздухе, ездит в ресторанчики. Еще она принимала участие в рыбалке, а потом на мангале жарила рыбу и мясо.

По словам актрисы, каждый день проведенный на курорте для нее был счастливым и прекрасным.

Своими радостными мгновениями знаменитость решила поделиться с подписчиками и опубликовала 10 фотографий, листая которые они смогли бы хотя бы чуть-чуть увидеть то, что видела и чувствовала она.

«Я умею работать и умею отдыхать и благодарна Богу за все, что есть в моей жизни!», — написала Яна Поплавская в Instagram.