НОВОСТИ

Яна Поплавская выразила недовольство итоговым эфиром программы «Судьба человека» со своим участием

Актриса рассчитывала, что эфир будет посвящен работе и ее сегодняшней жизни, а не обсуждению ее первого брака с режиссером и продюсером Сергеем Гинзбургом.

Яна Поплавская выразила недовольство итоговым эфиром программы «Судьба человека» со своим участием
Яна Поплавская/globallookpress.com

Актриса Яна Поплавская осталась недовольна, что в программе «Судьба человека», главной героиней которой она стала, обсуждали по большей части ее первый неудачный брак, а не творчество и настоящее время. В Instagram она рассказала, что, конечно, от своего прошлого отказываться не намерена, но надо жить настоящим – своей семьей, съемками в двух новых фильмах, работой на сцене и с детьми, а также выходом новой книги.

Актриса отметила, что могла рассказать о том, что набирает курс в театральном институте, строит загородный дом, участвует вместе с детьми в социальных проектах, но об этом ее спрашивать не стали. Звезда спросила подписчиков, неужели прошлая жизнь интереснее ее сегодняшней.

Также «красная шапочка российского кинематографа» заявила, что очень тепло относится к ведущему программы «Судьба человека» Борису Корчевникову. Он, по ее мнению, замечательный друг и отличный ведущий. Кстати, редакторы программы объяснили Поплавской, что эфир готовится с учетом интересов аудитории, а запросы именно такие. «Мне кажется, они глубоко неправы. А судить, конечно, вам», — сказала актриса.

Напомним, что Поплавская на протяжении 25 лет была замужем за продюсером Сергеем Гинзбургом. Они развелись в 2011 году. От первого брака у звезды двое детей. Сейчас она живет с радиоведущим Евгением Яковлевым, который на 12 лет ее моложе.

Вам может быть интересно:

«Сейчас мы детей не планируем!»: Поплавская прокомментировала слухи о беременности «Приезжал на велосипеде в шортах к ее дому»: актер Евгений Князев вспомнил, как покорял сердце Елены Дунаевой «Он всегда летал за рулем»: актер Князев рассказал о мистической смерти Евгения Дворжецкого

Тэги:

Евгений ГинзбургПрограмма "Судьба человека"Яна Поплавская
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Яна Поплавская выразила недовольство итоговым эфиром программы «Судьба человека» со своим участием
Интересно?
Поделись с друзьями: