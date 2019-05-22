Яна Поплавская выразила недовольство итоговым эфиром программы «Судьба человека» со своим участием

Актриса рассчитывала, что эфир будет посвящен работе и ее сегодняшней жизни, а не обсуждению ее первого брака с режиссером и продюсером Сергеем Гинзбургом.

Актриса Яна Поплавская осталась недовольна, что в программе «Судьба человека», главной героиней которой она стала, обсуждали по большей части ее первый неудачный брак, а не творчество и настоящее время. В Instagram она рассказала, что, конечно, от своего прошлого отказываться не намерена, но надо жить настоящим – своей семьей, съемками в двух новых фильмах, работой на сцене и с детьми, а также выходом новой книги.

Актриса отметила, что могла рассказать о том, что набирает курс в театральном институте, строит загородный дом, участвует вместе с детьми в социальных проектах, но об этом ее спрашивать не стали. Звезда спросила подписчиков, неужели прошлая жизнь интереснее ее сегодняшней.

Также «красная шапочка российского кинематографа» заявила, что очень тепло относится к ведущему программы «Судьба человека» Борису Корчевникову. Он, по ее мнению, замечательный друг и отличный ведущий. Кстати, редакторы программы объяснили Поплавской, что эфир готовится с учетом интересов аудитории, а запросы именно такие. «Мне кажется, они глубоко неправы. А судить, конечно, вам», — сказала актриса.

Напомним, что Поплавская на протяжении 25 лет была замужем за продюсером Сергеем Гинзбургом. Они развелись в 2011 году. От первого брака у звезды двое детей. Сейчас она живет с радиоведущим Евгением Яковлевым, который на 12 лет ее моложе.