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Яна Поплавская научит детей актерскому мастерству

Актриса открывает проект для юных ребят, которые хотели бы попробовать себя в кино.

Яна Поплавская научит детей актерскому мастерству
Яна Поплавская Фото: Globallookpress

Яна Поплавская впервые появилась на экране, когда ей было всего 10 лет. Роль в детском фильме стала для нее настоящим пропуском в мир известности — вся Россия наизусть знает песню про зеленого попугая и с удовольствием пересматривает картину «Про Красную Шапочку».

Теперь артистка решила поделиться своим опытом с молодым поколением и открывает проект для детей, которые хотели бы попробовать себя в кино. Партнером Яны станет режиссер Саша Франк. Первый мастер-класс от Поплавской состоится уже в этом месяце.

«Почему мы решили создать «КиноТест с Яной Поплавской»? Я много работаю с детьми и часто вижу, как зажаты и закрепощены некоторые ребята, они стесняются говорить, они угловаты и чересчур скромны. Бывают и обратные примеры, когда малышей заносит, они играют в раскрепощенных взрослых, но по факту это не имеет ничего общего с профессиональными актерскими данными, это попытка побороть свои комплексы, выйти за рамки своей скромности», — объяснила она.

По словам Яны, на ребенка нельзя давить, а нужно максимально деликатно раскрепостить его и помочь избавиться от зажатости. Она поделилась, что на ее курсе дети узнают, что такое актерское мастерство, сценическая речь, грим и костюм и прочие необходимые атрибуты профессии.

«Мы подобрали профессиональную команду и по итогам мастер-класса для каждого ребенка снимем художественное «мини-кино!» — пообещала актриса.

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Тэги:

Детское обучениеСаша ФранкЯна Поплавская
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Яна Поплавская научит детей актерскому мастерству
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