Екатерина Андреева подружилась с эльфийским скакуном

Екатерина Андреева продолжает свое путешествие по Исландии. Телеведущая уже добралась до самой восточной части страны, где живут дикие северные олени. Правда, с ними звезда пока еще не встретилась, зато познакомилась с эльфийскими скакунами, фото и видео которых опубликовала на своей странице в Instagram.

Андреева вспомнила давнюю историю, как она познакомилась с ахалтекинцем. Она тогда была не в курсе, что это своенравная и свободолюбивая порода, поэтому без страха подошла к жеребцу и смело взяла его за короткую гривку. И даже потрепала и прижала его голову к своей.

Потомок коня Чингиз-Хана от такой наглости открыл рот от удивления, в который она сразу засунула морковку…

Потом они подружились, а Екатерина узнала, что за нрав у этой породы лошадей. По ее признанию, если бы знала об этом раньше, то и на пушечный выстрел бы не подошла к ахалтекинцу.

Из этой истории Андреева сделала вывод, что страхи мешают установлению дружеских связей. И к нашим братьям меньшим она теперь подходит с открытым сердцем, любовью и без страха, поэтому сразу подружилась с эльфийским скакуном.