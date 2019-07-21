Екатерина Андреева высказалась о концерте 67-летнего Стинга

Ведущая Первого канала рассказала, что, несмотря на болезнь, британский певец выложился на сцене по максимуму.

Екатерина Андреева побывала концерте 67-летнего британского музыканта и певца Стинга. Ведущая Первого канала отдыхает в Греции, где состоялось выступление исполнителя. Телеведущая рассказала в Instagram, что, несмотря на болезнь – выйдя на сцену Стинг признался, что тяжело болел – музыкант выложился по максимуму и «зажег» зрительный зал.

«Стинг, просто Стинг. Делюсь впечатлениями от вечера, который был не томным, а очень жарким, талантливым и стильным. Стинг сказал, что болел 2 недели. Но сцена лечит, и он так «зажег», что им заболели все остальные. А что было бы, если бы он не болел? Боюсь даже предположить», – поведала теледива в микроблоге.

«Это счастье побывать на концертах любимых артистов», – заметили подписчики Андреевой.

Ранее телезвезда высказалась против такой бьюти-процедуры, как выщипывание бровей. По мнению Андреевой, это давно считается не модным. Ведущая Первого канала посоветовала подписчицам делать укрепляющие маски для бровей и сохранять их природную густоту.