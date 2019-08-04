Екатерина Андреева погрузилась в «живую воду» источника в Исландии

Телеведущая считает, что каждому открывается по уровню его сердца и видится по степени его чувства жизни.

57-летняя Екатерина Андреева рассказала, что она поняла о жизни в стране эльфов и троллей. Мысли, высказанные телеведущей, достойны пера Шекспира.

«Рассыпанная по лицу тушь с ресниц и разбросанные крылья Ангела. Мы рядом? Он тоже пришёл сюда? Скинул оперенье и погрузился в «живую воду» источника? Как часто мы пропускаем важное и сосредоточены на ерунде…», — написала Екатерина Андреева в Instagram.

На опубликованном видео, знаменитость, закрыв глаза, отдельно от других туристов, «слушает» волны источника.

«Учиться видеть, чувствовать, доверять сердцу — холодная Исландия оказалась пронизана горячими источниками, которые текут сквозь землю, как кровь по венам и дают жизнь.

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И даже Ангел не устоял перед их притягательной силой, а ведь кто-то подумал — это, наверное, лёд или ещё что-то. И тоже был прав. Потому что каждому открывается по уровню его сердца и видится по степени его чувства жизни. Можно идти и видеть только грязь вдоль дороги, а можно красоту справа, слева, вверх и выше…», — мудро заметила телезвезда.

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Напомним, Екатерина Андреева замужем за сербом-черногорцем Душаном Перовичом. От первого брака у телеведущей есть взрослая дочь Наталья.