НОВОСТИ

Кудрявцева нарядила дочку в розовый костюмчик для фотосессии

Телеведущая считает себя беспокойной мамой. Возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова постоянно волнуется за дочь, отправляясь на съемки.

Кудрявцева нарядила дочку в розовый костюмчик для фотосессии
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

В Stories Лера Кудрявцева опубликовала свежий кадр с дочкой Марией. Для малышки телеведущая подобрала нежно-розовый костюмчик. Вместе деткой шапочки или косынки супруга хоккеиста Игоря Макарова выбрала белую повязку из кружева. Малышка появилась на свет в августе 2018 года. На личной страничке в микроблоге ведущая программы «Секрет на миллион» уже делилась первыми успехами крохи: в полгодика Машенька научилась ползать на детском коврике, уверенно опираясь на крепкие ручки. А в одиннадцать месяцев малютка встала на ножки.

Лера Кудрявцева с дочкой Марией (Фото: Instagram.com/leratv)

С появлением дочери Лера Кудрявцева стала реже появляться на светских вечеринках. Теперь все свободное время возлюбленная Игоря Макарова проводит дома в кругу самых близких. На протяжении долгого времени телеведущая скрывала личико дочери. При этом Машенька уже участвовала в своей первой фотосессии, примеряя разные костюмчики. Так, малышка позировала и в образе поваренка.

Как и другие звездные мамочки — актриса Елизавета Боярская, телеведущая Регина Тодоренко, певица Нюша, модель Виктория Лопырева — супруга Игоря Макарова не стала засиживаться в декретном отпуске. Спустя несколько недель после родов, она улетела на сочинский фестиваль «Новая волна».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездные детиЛера Кудрявцева

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кудрявцева нарядила дочку в розовый костюмчик для фотосессии
Интересно?
Поделись с друзьями: