Кудрявцева нарядила дочку в розовый костюмчик для фотосессии

В Stories Лера Кудрявцева опубликовала свежий кадр с дочкой Марией. Для малышки телеведущая подобрала нежно-розовый костюмчик. Вместе деткой шапочки или косынки супруга хоккеиста Игоря Макарова выбрала белую повязку из кружева. Малышка появилась на свет в августе 2018 года. На личной страничке в микроблоге ведущая программы «Секрет на миллион» уже делилась первыми успехами крохи: в полгодика Машенька научилась ползать на детском коврике, уверенно опираясь на крепкие ручки. А в одиннадцать месяцев малютка встала на ножки.

С появлением дочери Лера Кудрявцева стала реже появляться на светских вечеринках. Теперь все свободное время возлюбленная Игоря Макарова проводит дома в кругу самых близких. На протяжении долгого времени телеведущая скрывала личико дочери. При этом Машенька уже участвовала в своей первой фотосессии, примеряя разные костюмчики. Так, малышка позировала и в образе поваренка.

Как и другие звездные мамочки — актриса Елизавета Боярская, телеведущая Регина Тодоренко, певица Нюша, модель Виктория Лопырева — супруга Игоря Макарова не стала засиживаться в декретном отпуске. Спустя несколько недель после родов, она улетела на сочинский фестиваль «Новая волна».