Ани Лорак призналась, кем хотела бы быть в другой жизни

Если бы у исполнительницы появилась возможность прожить вторую жизнь, она хотела бы посвятить себя материнству.

40-летняя Ани Лорак в недавнем интервью поразмышляла о том, кем она захотела бы стать, если бы ей представилась возможность еще раз появиться на свет. Рассуждая о второй жизни, украинская исполнительница заверила, что воспользовалась бы подобным даром судьбы и посвятила себя лишь одному предназначению — материнству.

На вопрос о том, кем бы она хотела стать в следующей жизни, Ани подметила: «Обычной женщиной, которая полностью посвящает себя материнству».

Сейчас наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале воспитывает 8-летнюю дочь Софию от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. С отцом девочки знаменитость оформила развод. При этом Ани не препятствует экс-супругу видеться с их общим ребенком, полагая, что их Соня нуждается в заботе как мамы, так и папы.

Несмотря на плотный гастрольный и концертный график, певица старается как можно больше времени уделять воспитанию дочери. По словам Ани, она считает своим коронным блюдом борщ и не представляет свою жизнь без жареной картошки.