ЗВЕЗДЫ

Уморительное видео: мокрый Галкин спел песню Ротару под дождем

Эвелина Бледанс обратила внимание на отличную фигуру артиста.

Уморительное видео: мокрый Галкин спел песню Ротару под дождем
Максим Галкин/instagram.com/maxgalkinru/?hl=ru

Артист пародийного жанра и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин частенько радует пользователей Сети веселыми видеоклипами, у удовольствием дурачась перед камерой.  Так произошло и на этот раз.

Устав от бесконечной непогодицы за окном, Макс решил обернуть все в шутку: вышел прямо под дождь на улицу и спел песню под фонограму Софии Ротару «Вот и лето прошло». Белые одежды артиста намокли, открыв зрителям очертания его мышц на теле. Это не осталось незамеченным у пользователей Сети. Первой отреагировала Эвелина Бледанс, которая написала: «Максим, ты идеальный – юмор, фигура, ответственность, папа, муж, артист. Как повезло Алле Борисовне с тобой!»

Напомним, Софии Ротару накануне исполнилось 72 года. Возможно именно в честь этого знаменательного события Галкин решил спеть ее песню

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла Пугачева и Максим ГалкинГарри и Лиза ГалкиныЛиза и Гарри ГалкиныМаксим ГалкинМаксим Галкин и Алла ПугачеваМаксим Галкин последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Уморительное видео: мокрый Галкин спел песню Ротару под дождем
Интересно?
Поделись с друзьями: