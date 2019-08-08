Уморительное видео: мокрый Галкин спел песню Ротару под дождем

Артист пародийного жанра и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин частенько радует пользователей Сети веселыми видеоклипами, у удовольствием дурачась перед камерой. Так произошло и на этот раз.

Устав от бесконечной непогодицы за окном, Макс решил обернуть все в шутку: вышел прямо под дождь на улицу и спел песню под фонограму Софии Ротару «Вот и лето прошло». Белые одежды артиста намокли, открыв зрителям очертания его мышц на теле. Это не осталось незамеченным у пользователей Сети. Первой отреагировала Эвелина Бледанс, которая написала: «Максим, ты идеальный – юмор, фигура, ответственность, папа, муж, артист. Как повезло Алле Борисовне с тобой!»

Напомним, Софии Ротару накануне исполнилось 72 года. Возможно именно в честь этого знаменательного события Галкин решил спеть ее песню