ЗВЕЗДЫ

Галкин запечатлел нежные объятия Пугачёвой и Вайкуле в Юрмале

Звезды посетили концерт своей подруги - оперной дивы Хиблы Герзмавы.

Галкин запечатлел нежные объятия Пугачёвой и Вайкуле в Юрмале
Вайкуле и Пугачева дружат много лет/globallookpress.com

На фанатской страничке певицы Аллы Пугачевой появилось забавное видео, которое было сделано в Юрмале поздним вечером. На кадрах Примадонна запечатлена в обществе своей подруги Лаймы Вайкуле, а также Хиблы Герзмавы. Звезды посетили концерт оперной дивы. Запись вел неизвестный оператор, а потом всю «честную компанию» стал снимать на камеру своего сотового телефона и Максим Галкин.

«Это было потрясающе. У меня сегодня смотрите какая публика. Изумительная публика. Спасибо огромное. Мы снова Аллочку поздравляем с юбилеем», — заявила Хибла Герзмава.

«Ну какой юбилей-то. Мы на твоем концерте», — заметила Пугачева. «Мы поздравляем с фестивалем Лаймочку. Аллу Борисовну с юбилеем», — не унималась оперная дива. «А Максима с чем?» — неожиданно спросила Лайма Вайкуле. Хибла Герзмава тут же нашлась: «С детьми», — после чего рассмеялась вместе со всеми.

В конце ролика можно увидеть, как Пугачева нежно попрощалась со своей подругой Вайкуле и оперной дивой. Сам Галкин также поцеловал Вайкуле, с которой в прекрасных отношениях. «Спасибо, что приехали», — сказала Хибла Герзмава, после чего Примадонна и Галкин отправились отдыхать на свою виллу.

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Алла ПугачеваЛайма ВайкулеМаксим ГалкинХибла ГерзмаваЮрмала

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Галкин запечатлел нежные объятия Пугачёвой и Вайкуле в Юрмале
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