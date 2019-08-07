Семейный круг: София Ротару отметила 72-летие в компании внуков

7 августа свой день рождения отмечает украинская исполнительница София Ротару. Народной артистке СССР исполнилось 72 года. На личной страничке в Instagram певица опубликовала свежий семейный кадр. София Михайловна примерила трендовое синее платье в пол с гороховым принтом. Артистка отдала предпочтение наряду с открытыми плечами. Компанию бабушке составила ее внучка — 18-летняя Соня Евдокименко — и 25-летний внук Анатолий. Юноша оказался на целую голову выше Софии Ротару и своей младшей сестренки.

В интервью Teleprogramma.pro концертный директор исполнительницы Игорь Курилев рассказал о том, что свое 72-летие София Михайловна отпразднует в компании самых близких в Ялте. Певица отказалась в этот день от выступлений, решив провести свой личный праздник вместе с внуками.

Напомним, что дочка единственного сына Софии Ротару — Руслана Евдокименко — как и ее бабушка, увлекается музыкой. Кроме того, девушке нравится путешествовать. Свои летние каникулы Соня провела в живописном курортном городке Форте-деи-Марми в Италии. Там же ранее отдыхала дочка Александра и Эммы Малининых — Устинья.