Бондарчук в белом купальнике попозировала на яхте в шторм

Светлана Бондарчук отдыхает в Турции, не забывая радовать поклонников кадрами с морского курорта в Instagram. Светская львица и в 50 лет может похвастаться подтянутой и стройной фигурой и не стесняется демонстрировать свои формы в соцсети.

На новом видео в блоге Бондарчук она позирует на камеру в белом закрытом купальнике. Звезда решила устроить фотосессию на корме яхты. Правда, как призналась Светлана, во время морской прогулки начался шторм и судно сильно качало, но это обстоятельство ее не остановило.

«Штормит сильно», – заявила Бондарчук в подписи к ролику.

Впрочем, некоторые подписчики предположили, что причиной немного странных движений артистки стало вовсе не волнение на море, а горячительные напитки. Но экс-супруга Федора Бондарчука все равно получила множество комплиментов в комментариях.

«Ай, как мне нравится это видео. Пошла за купальником белого цвета», «Красавица! Элегантная!», «Ну что за лягушачьи движения, Светлана!», «Пьяная. От счастья или от вина», «Хорошей поездки, прекрасно, когда солнце», «Мне тоже видео нравится! Нравится это настроение!» – рассуждают пользователи соцсети.

Напомним, сейчас Светлана Бондарчук встречается с бизнесменом Сергеем Харченко. Накануне распространились слухи, что пара вскоре сыграет свадьбу. Эти пересуды подогрела сама светская львица, продемонстрировавшая на безымянном пальце руки кольцо, похожее на обручальное.