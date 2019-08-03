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Бондарчук в оранжевом купальнике похвасталась шоколадным загаром

Вот уже несколько дней светская львица отдыхает на турецком курорте.

Бондарчук в оранжевом купальнике похвасталась шоколадным загаром
Светлана Бондарчук отдыхает в Турции. Фото: globallookpress.com

На днях Светлана Бондарчук отправилась отдыхать в Турцию. На одном из фешенебельных курортов светская львица загорает, ходит в кафе, плещется в море и, конечно, не забывает выкладывать в Instagram кадры из отпуска.

На одном из последних видео в «сториз» Светлана, облаченная в оранжевый купальник и шляпку с полями, демонстрирует стройную фигуру и морской загар, отмечая, что ее кожа уже приобрела шоколадный оттенок.

«Я похожа на батончик?» – поинтересовалась Бондарчук.

Фото: Instagram@a030aa

Подписчики блога остались очарованы снимками 50-летней модели, что неудивительно. Светлана крайне редко предстает на фото в купальнике. Ее буквально засыпали самыми приятными комплиментами. «Красотка», «Богиня», «Бомба», «Прелесть», – этими и другими не менее восторженными эпитетами наградили звезду поклонники.

Напомним, после расставания с Федором Бондарчуком Светлана недолго оставалась в одиночестве. У нее завязался роман с фотографом Сергеем Табуновым, а когда скоротечные отношения закончились, светская львица увлеклась главой проектов студии дизайна Сергеем Харченко.

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Тэги:

InstagramСветлана БондарчукСергей ТабуновСергей ХарченкоФедор Бондарчук

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Бондарчук в оранжевом купальнике похвасталась шоколадным загаром
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