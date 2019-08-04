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Бондарчук появилась в Instagram с кольцом на безымянном пальце

Бывшая жена знаменитого режиссера Светлана отдыхает на море с возлюбленным.

Бондарчук появилась в Instagram с кольцом на безымянном пальце
Светлана Бондарчук/globallookpress.com

Модель и редактор глянцевого журнала Светлана Бондарчук отдыхает в Турции со своим возлюбленным – бизнесменом Сергеем Харченко. Фото- и видеоотчеты из Бодрума экс-супруга Федора Бондарчука регулярно выкладывает в Instagram. Внимание подписчиков привлек последний влог 50-летней светской львицы, после просмотра которого можно сделать вывод, что Светлана вновь собралась под венец.

Женщина на видео довольно забавно капризничала перед возлюбленным по поводу принесенной им пищи. Ужасалась, что он подал ей на завтрак калорийный десерт, который в конце концов все-таки заменила на арбуз. После чего вдруг внезапно заявила, что собирается съесть гамбургер. Никто особо ничего не понял, кроме одного – на безымянном пальце правой руки Светланы неожиданно появилось внушительное кольцо с драгоценным камнем.

Впрочем, о предназначении этого кольца можно только догадываться, ведь пара пока никак не прокомментировала появившиеся слухи.

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Бондарчукмужчины Светланы БондарчуксвадьбаСветлана БондарчукТурцияФедор и Светлана Бондарчук

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Бондарчук появилась в Instagram с кольцом на безымянном пальце
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