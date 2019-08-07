Наоми Кэмпбелл написала, что будет скучать по объятиям Вербер

Модель в соцсети вспомнила, как фэшн-директор ЦУМа с добротой к ней отнеслась, когда она приезжала в Москву.

Алла Вербер внезапно скончалась, когда находилась на отдыхе в Италии. По официальным данным, причиной смерти известной бизнесвумен стал инфаркт. Ходят слухи, что его спровоцировал сепсис. Более того, фэшн-директор ЦУМа утаила даже от друзей, что несколько раз за год лечила воспаление легких и долгие годы боролась с раком.

По словам друзей, Алла Константиновна была добрым, отзывчивым и «хлебосольным» человеком. Максим Галкин, Алла Пугачева, Елена Малышева и другие известные персоны скорбят по этой утрате. Вербер дружила и с модельерами, и с моделями. Ее память уже почтила Наталья Водянова. Не смог остаться в стороне и легендарный модный критик Сьюзи Менкес. В соцсети он посвятил пост бизнесвумен и вспомнил, как однажды они танцевали до утра.

«Алла Вербер — я не могу поверить, что ты ушла. С самого начала новой ориентации России на роскошь в 1990-х годах вы околачивали двери Dolce, Gucci, Prada — и никогда не принимали „нет“ в качестве ответа, вы с триумфом доставили их коллекции в Москву», — отметил критик. В комментариях высказалась о смерти Вербер и супермодель Наоми Кэмпбелл.

«Алла, я никогда не забуду твоей доброты и объятий, когда жила в Москве. Покойся с миром», — написала она.

Напомним, что у Вербер осталась дочь Екатерина и внуки. Сейчас родственники находятся в Италии. Дата и место похорон «королевы кутюра» пока не известны. Еще решается вопрос о том, будет ли прощание с Аллой Константиновной закрытым или публичным. Елена Малышева, как и другие друзья женщины, надеется, что у нее будет возможность прийти на похороны.