«Прощай, Алла»: Пугачева лаконично простилась с Вербер

Певица Алла Пугачева на своей официальной страничке в Instagram простилась с фэшн-директором ЦУМа Аллой Вербер, с которой была дружна при жизни. «Прощай, Алла», — написала Примадонна, оставив лаконичный пост. В качестве иллюстрации она разместила поминальную свечу.

Напомним, что Алла Вербер скончалась 6 августа 2019 года в Италии. Официальной причиной смерти стал инфаркт. В последние несколько лет звезда боролась с онкологическим заболеванием. О своей болезни она не любила распространяться. О недуге знали только близкие друзья и родственники.

Не так давно Алла Вербер веселилась на дне рождения Игоря Крутого в турецком Бодруме. Маэстро исполнилось 65 лет. Звезда была в прекрасном расположении духа. Она общалась со всеми гостями, и никто даже подумать не мог , что жить ей осталось всего несколько дней.

Добавим, что одним из первых, кто сообщил о смерти Аллы Вербер, был телеведущий Максим Галкин. Трагедия с женщиной, которую знала вся Москва, потрясла его до глубины души.