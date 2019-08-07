Анна Калашникова: «Трагедия Аллы Вербер мне напомнила ситуацию с Юлией Началовой»

Певица, модель, телеведущая Анна Калашникова ведет свою авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Печальная новость о том, что не стало Аллы Вербер, настигла меня вчера в Монако. Мои звонки общим знакомым и натолкнули меня на эту колонку. Ушла настоящая икона fashion-мира. Если кто не в курсе, Вербер – фэшн-директор ЦУМа.

В Сети появилась информация, что Аллы стало плохо после ужина с морепродуктами в одном из итальянских городов. Далее женщину доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Был диагностирован анафилактический шок, который спровоцировал необратимые процессы в организме.

Сейчас в интернете очень много версий, начиная от отека Квинке и аллергии, заканчивая более серьезными диагнозами – речь о сепсисе, который спровоцировал инфаркт. Но мы не узнаем правды, пока нам ее не донесут из близкого окружения. Знаете, как правило, сильные и успешные люди не имею привычки говорить о своих болезнях и жаловаться на жизнь. Эта одна из черт, которая отличает их – всегда быть сильными.

В какой-то момент вы просто забываете о себе и своем здоровье, проживая сумасшедшую жизнь с бешеным ритмом. И пусть мы сегодня молодые и наш организм многое готов перенести и выдержать, но никто же не знает, сколько в нас тех самых резервных сил.

Алла Вербер была героиней светской тусовки, помогала создавать стиль нашим топовым артистам, близко дружила с ними. Я знаю, что Вербер была близкой подругой Юли Началовой.

больше по теме Анна Калашникова: «Если у Прохора и правда родился сын – Виталине будет сложно простить»Певица, модель, телеведущая Анна Калашникова ведет свою авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Сейчас друзья Аллы говорят о том, что Вербер болела целый год, даже дважды — воспалением легких. И опять же, одни и те же цитаты про то, что человек не показывал виду, хорошо держался на публике, не говорил о своих проблемах. Ничего не напоминает? Мне – да. Мурашки по коже. Очень уж это все мне напоминает Юлечку Началову, которая держалась до последнего. Напоминает Олега Яковлева, который тоже молчал о своих проблемах со здоровьем, никого к себе не подпускал.

Череда печальных событий и трагичных уходов моих близких друзей и коллег по цеху наталкивает на мысли о том, что, может, и не стоит пытаться делать вид, что все хорошо, когда еще не поздно помочь и оказать помощь? Хочется в этой бесконечной гонке и работе все-таки жить и не забывать о том, что каждый день нашей жизни – огромный подарок судьбы, что важно беречь каждую секунду, щедро подаренную нам. А самое главное – это совершенно не наличие домов, машин и квартир. Главное – здоровье.

Очень хочу пожелать всем нам быть со своим организмом на «ты», изучать себя и ставить в приоритет именно это.

Мои самые искренние соболезнования всем родным, близким и коллегам Аллы Вербер.