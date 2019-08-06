ЗВЕЗДЫ

Невестка Пугачевой пожаловалась на холод в Москве после дубайских каникул

В отпуске Никита Пресняков и Алена Краснова отметили годовщину свадьбы.

Невестка Пугачевой пожаловалась на холод в Москве после дубайских каникул
Алена Краснова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

В июле Алена Краснова и Никита Пресняков отметили годовщину свадьбы. Молодые люди поженились в 2017 году. С тех пор возлюбленная старшего внука Примадонны не перестает отвечать на вопросы хейтеров о скором прибавлении в семействе.

По словам девушки, пока они не готовы к подобному серьезному шагу и последующей ответственности. Никита Пресняков довольствуется вниманием 22-летней жены, не торопя ее с рождением первенца.

У музыканта подрастает четырехлетний братик Артемий. Сын Кристины Орбакайте прекрасно ладит с мачехой — Натальей Подольской, которая старше его всего на девять лет. К слову, буквально на днях Никита вместе с Аленой вернулся в Москву. Влюбленные не ожидали того, что столица встретит их пасмурной и по-осеннему прохладной погодой.

Алена Краснова пожаловалась на московскую погоду после дубайских каникул (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

«Ну вот мы и в холоднючей Москве!! Даже не знаю, что лучше: +12 или +39», — пожаловалась на отсутствие тепла Алена Краснова.

По словам девушки, они с Никитой достаточно быстро привыкли к дубайской жаре, хотя в прошлом году в этом сезоне термометры на солнце показывали порядка +55 °С.

«Пару дней и нам казалось, что в начале июня в Москве было так же», — добавила модель.

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Алена КрасноваАлла Пугачевазвездные детиКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинНикита Пресняков

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Невестка Пугачевой пожаловалась на холод в Москве после дубайских каникул
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