Невестка Пугачевой пожаловалась на холод в Москве после дубайских каникул

В июле Алена Краснова и Никита Пресняков отметили годовщину свадьбы. Молодые люди поженились в 2017 году. С тех пор возлюбленная старшего внука Примадонны не перестает отвечать на вопросы хейтеров о скором прибавлении в семействе.

По словам девушки, пока они не готовы к подобному серьезному шагу и последующей ответственности. Никита Пресняков довольствуется вниманием 22-летней жены, не торопя ее с рождением первенца.

У музыканта подрастает четырехлетний братик Артемий. Сын Кристины Орбакайте прекрасно ладит с мачехой — Натальей Подольской, которая старше его всего на девять лет. К слову, буквально на днях Никита вместе с Аленой вернулся в Москву. Влюбленные не ожидали того, что столица встретит их пасмурной и по-осеннему прохладной погодой.

«Ну вот мы и в холоднючей Москве!! Даже не знаю, что лучше: +12 или +39», — пожаловалась на отсутствие тепла Алена Краснова.

По словам девушки, они с Никитой достаточно быстро привыкли к дубайской жаре, хотя в прошлом году в этом сезоне термометры на солнце показывали порядка +55 °С.