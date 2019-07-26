Пицца и фастфуд: невестка Пугачевой пренебрегла диетой на отдыхе

22-летняя Алена Краснова вместе с супругом Никитой Пресняковым не перестают делиться свежим фотоотчётом своих дубайских каникул. В Stories избранница музыканта опубликовала кадр, показав верным почитателям свой обеденное меню. Невестка Аллы Пугачевой не видит смысла ограничивать рацион, находясь в отпуске.

Будучи моделью, возлюбленная Никиты привыкла подсчитывать калории и следить за питанием, отказывая себе в тех продуктах, которые могут сказаться на ее фигуре. Однако на каникулах Алена решила устроить себе небольшой гастрономический праздник.

больше по теме Жена Никиты Преснякова на отдыхе не отказала себе в фастфуде Алена Краснова вместе с внуком Пугачевой устроила себе дубайские каникулы.

Ранее девушка уже лакомилась фастфудом, попробовав «дубайский» бургер и картофель фри. А на этот раз Краснова позволила себе заказать пиццу и овощной салат.

Примечательно, что невестка Аллы Пугачевой не торопится с материнством. Алене нравится путешествовать и открывать для себя новые горизонты. Избранник девушки полностью поддерживает увлечения Красновой. При этом молодые люди стараются уделять внимание и семье.

Так, еще в апреле супруга старшего внука Примадонны не пропустила юбилейный концерт Аллы Борисовны. Она вела трансляцию в Instagram, делясь с подписчиками кадрами и видеороликами с выступлений Пугачевой в Кремлевском дворце.