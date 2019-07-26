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Пицца и фастфуд: невестка Пугачевой пренебрегла диетой на отдыхе

Алена Краснова вместе с Никитой Пресняковым устроила себе дубайские каникулы.

Пицца и фастфуд: невестка Пугачевой пренебрегла диетой на отдыхе
Супруга Никиты Преснякова - модель Алена Краснова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

22-летняя Алена Краснова вместе с супругом Никитой Пресняковым не перестают делиться свежим фотоотчётом своих дубайских каникул. В Stories избранница музыканта опубликовала кадр, показав верным почитателям свой обеденное меню. Невестка Аллы Пугачевой не видит смысла ограничивать рацион, находясь в отпуске.

Будучи моделью, возлюбленная Никиты привыкла подсчитывать калории и следить за питанием, отказывая себе в тех продуктах, которые могут сказаться на ее фигуре. Однако на каникулах Алена решила устроить себе небольшой гастрономический праздник.

Ранее девушка уже лакомилась фастфудом, попробовав «дубайский» бургер и картофель фри. А на этот раз Краснова позволила себе заказать пиццу и овощной салат.

Возлюбленная Никиты Преснякова забыла о диете на отдыхе (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

Примечательно, что невестка Аллы Пугачевой не торопится с материнством. Алене нравится путешествовать и открывать для себя новые горизонты. Избранник девушки полностью поддерживает увлечения Красновой. При этом молодые люди стараются уделять внимание и семье.

Так, еще в апреле супруга старшего внука Примадонны не пропустила юбилейный концерт Аллы Борисовны. Она вела трансляцию в Instagram, делясь с подписчиками кадрами и видеороликами с выступлений Пугачевой в Кремлевском дворце.

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Алена КрасноваАлла ПугачеваКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинНикита Пресняков

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Пицца и фастфуд: невестка Пугачевой пренебрегла диетой на отдыхе
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