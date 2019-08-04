Наталья Подольская с сыном отдыхает в Турции без Преснякова-младшего

37-летняя Наталья Подольская вместе с сыном Артемием обосновалась в живописном курортном городке Белек. Примечательно, что августовские каникулы в Турции исполнительница проводит без Владимир Преснякова-младшего. Сам артист постоянно поддерживает связь с семьей. Кроме того, бывший супруг Кристины Орбакайте следит за обновлениями на личной страничке избранницы в Instagram, комментируя ее отпускные фото.

В микроблоге певица опубликовала свежий кадр, попозировав на одном из местных пляжей. Наталья выгодно подчеркнула бронзовый загар, отдав предпочтение белоснежному платью с тонким ремешком на талии. Длинные локоны медового оттенка исполнительница оставила распущенными.

Возлюбленный Подольской не оставил без внимания ее фото в дизайнерском платье. Судя по всему, Владимир Пресняков-младший успел соскучиться по своей второй половинке и с нетерпением ждет того момента, когда они смогут увидеться.

«На крыльях, сквозь время… Мчусь к тебе», — отметил музыкант в комментариях под снимком Натальи.

В июне супруги отпраздновали день рождения четырехлетнего сына Артемия. На детский праздник к младшему братику заглянул и Никита Пресняков с супругой Аленой Красновой. После того, как Кристина Орбакайте рассталась с отцом своего первенца, она не препятствовала Владимиру Преснякову-младшему видеться и общаться с сыном.