Караулова сломала палец на ноге во время отдыха на Мальдивах

Отдыхая в настоящем раю, то есть на Мальдивах, певица Юлианна Караулова сломала палец на ноге. О неприятном происшествии 31-летняя артистка сообщила в Instagram, отметив, что травма не помешала ей сходить на йогу и попозировать для красивых фото. О самом инциденте девушка рассказала только то, что сама нелепо споткнулась.

«Спасибо за беспокойство! Я немного прихрамываю, но в целом все ок», — упокоила певица своих фанатов.

По этому поводу Караулова вспомнила поговорку, которую ей говорили детстве, когда девочке было больно: «У собачки болит, у кошечки болит, а у Юлечки не болит». Артистка назвала эту фразу жестокой и попросила родителей не говорить ее своим детям, так как животные не должны страдать из-за несчастья людей.

Недавно певица отметила, что на Мальдивах ей отдыхается хорошо и спокойно — не то что в Крыму, где громкие соотечественники даже не дали ей спокойно почитать на пляже.

А вы тоже не отменяете свои планы из-за легкой травмы?