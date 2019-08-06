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Караулова сломала палец на ноге во время отдыха на Мальдивах

Но травма не мешает певице фотографироваться на райских островах.

Караулова сломала палец на ноге во время отдыха на Мальдивах
Юлианна Караулова споткнулась и сломала палец на отдыхе. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Отдыхая в настоящем раю, то есть на Мальдивах, певица Юлианна Караулова сломала палец на ноге. О неприятном происшествии 31-летняя артистка сообщила в Instagram, отметив, что травма не помешала ей сходить на йогу и попозировать для красивых фото. О самом инциденте девушка рассказала только то, что сама нелепо споткнулась.

«Спасибо за беспокойство! Я немного прихрамываю, но в целом все ок», — упокоила певица своих фанатов.

По этому поводу Караулова вспомнила поговорку, которую ей говорили детстве, когда девочке было больно: «У собачки болит, у кошечки болит, а у Юлечки не болит». Артистка назвала эту фразу жестокой и попросила родителей не говорить ее своим детям, так как животные не должны страдать из-за несчастья людей.

Недавно певица отметила, что на Мальдивах ей отдыхается хорошо и спокойно — не то что в Крыму, где громкие соотечественники даже не дали ей спокойно почитать на пляже.

А вы тоже не отменяете свои планы из-за легкой травмы?

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Мальдивыотдых на МальдивахтравмаЮлианна Караулова

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Караулова сломала палец на ноге во время отдыха на Мальдивах
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