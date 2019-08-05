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Караулова объяснила, чем отличается отдых в Ялте и на Мальдивах

Певица намекнула на воспитание отдыхающих людей и их отношение к окружающим.

Караулова объяснила, чем отличается отдых в Ялте и на Мальдивах
Юлианна Караулова порассуждала о культуре отдыха. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

31-летняя певица Юлианна Караулова предложила своим подписчикам в Instagram поговорить о культуре отдыха. Девушка вспомнила историю, которая произошла с ней в Ялте в мае текущего года. В тот день артистка решила спокойно почитать книгу на пляже, но сначала ей помешали двое мужчин, которые с нецензурными криками забежали в море, потом компания отдыхающих с «офигенной» пляжной музыкой, гремящей из портативной колонки, и завершили «релакс» мамочки, кричавшие на официанта и своих детей.

«Разве не нужно уважать чужой комфорт и границы? А если каждый отдыхающий врубит свою колонку со своей громкой музыкой, будет громогласно визжать и выносить оценочные суждения в матерной форме на весь курорт? — рассуждает певица. — Я не ханжа и тоже, бывает, веду себя шумно и не всегда прилично, что уж там, но в большинстве случаев, когда мне хорошо, я задумываюсь о том, что я могу сделать или чего я могу не делать, чтобы было хорошо не только мне».

В завершение поста Юлианна отметила, что на Мальдивах, где она сейчас отдыхает, — настоящий тихий рай. Поэтому она возвращается туда снова и снова, несмотря на свою любовь к новым местам.

Караулова спросила у подписчиков: правильно ли она рассуждает или просто занудствует. Вы как считаете?

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культуралетний отдыхМальдивына пляжеЮлианна КарауловаЯлта

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Караулова объяснила, чем отличается отдых в Ялте и на Мальдивах
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