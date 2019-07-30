Рай существует: Юлианна Караулова наслаждается отдыхом на Мальдивах

Певица Юлианна Караулова нашла свой рай на земле. По крайней мере, так можно заключить из ее последних фотографий в Instagram. Девушка загорает на Мальдивах, наслаждаясь местными пляжами, пальмами и чудесными закатами. Поклонники в комментариях восхищаются красотой артистки и отмечают, что она заслужила этот сказочный отдых.

Недавно девушка раскрыла секрет своей стройности — это ежедневные занятия спортом. Несмотря на то, что в отпуске красавица могла бы расслабиться и набрать пару килограммов, она все равно держит себя в ежовых рукавицах и тренируется хотя бы несколько минут в день. Недавно Юлианна выложила фото топлесс и буквально сразила им своих подписчиков.

Напомним, 31-летняя Караулова начинала свою творческую деятельность на «Фабрике звезд», потом пела в группе «5sta Family», а сейчас занимается сольной карьерой и участвует в разнообразных телепроектах.