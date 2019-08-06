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Седокова назвала вино, которое придется по вкусу женской компании

Певица поделилась своими познаниями о напитках Старого и Нового Света.

Седокова назвала вино, которое придется по вкусу женской компании
Анна Седокова/instagram.com/annasedokova/

Бывшая солистка поп-группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала, каким она представляет свой идеальный вечер. Для наглядности певица опубликовала фото, сопроводив его описанием, что на столе должны быть фокачча с сыром и трюфелем, вкуснейшее мясо и прекрасное вино. При этом она призналась, что жалеет о несъеденном спагетти.

Дальше звезда, сославшись на цитату Гете, что слишком жизнь коротка, чтобы пить плохие вина, плавно перешла на рассказ про этот напиток.
«Если хотите веселое белое вино, выбирайте Пино гриджио (сорт винограда. — Прим. ред.). Проверено многократно женской компанией подруг», — посоветовала Анна в Instagram.
Начинающим певица посоветовала прежде всего познакомиться с винами Нового Света, потом Старого, и лишь затем самыми сложными — бургундскими.

По ее словам, по цвету вина даже можно определить, где оно выдерживалось: в дубовых бочках или стальных резервуарах.

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«ВИА Гра»Анна СедоковаГете

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Седокова назвала вино, которое придется по вкусу женской компании
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